تشاد: نقابة معلمي تشاد تدعو إلى العودة للعمل

أنجمينا: (Tchad infos)

دعت نقابة معلمي تشاد ، فرع أنجمينا ، المعلمين للعودة إلى العمل يوم غد الاثنين ، خلال بيان صدر يوم السبت الـ07 من نوفمبر الجاري ، أخبرنا به أحد القيادات النقابية لإقليم أنجمينا.

وكان الأمين العام لنقابة معلمي تشاد ، أنغارتويد بليز ، أعلن يوم الخميس ، تعليق الإضراب التحذيري الذي أطلقته نقابة معلمي تشاد فرع أنجمينا ، وهو ما رفضه المعلمون دون إستشارتهم عبر الجمعية العمومية.

الأمر الذي دعا بعض المعلمين بإستقالة بليز ، وإتهموه بإستخفاف قضيتهم وهي إسترداد مطالبهم التي تتمثل في رفع الآثار المالية عن الترقيات وإعادة تصنيف الشهادات وإصدار البطاقات المهنية.