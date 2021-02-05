تشاد: موقف UNET من المسيرة المقرر إنشائها في الأيام المقبلة

أنجمينا: (Tchad infos)

الاتحاد الوطني للطلاب التشاديين (UNET) فرع أنجمينا يعبر عن موقفه من الاحتجاجات الجارية الآن في بيان صحفي لفت من خلاله انتباه الطلاب إلى عدم التصرف نيابة عن الإتحاد.

الاتحاد الوطني لطلبة تشاد فرع أنجمينا يوضح موقفه من “مسيرة الشعب ، وفي بيان صحفي موقع من نائب الأمين التنفيذي “أزيبرت مالوا” أفادت من خلاله أن “الإتحاد هو منظمة غير سياسية وليس لديها خطط للمشاركة في المسيرة”.

وأضافت أيضاً إن بعض الطلاب سيصطفون خلف قادة المجتمع المدني والأحزاب السياسية نيابة عن الإتحاد للمشاركة في المسيرة المقررة في 5 و 6 فبراير ، لهذا فإن UNET فرع أنجمينا ، يعلن: “أي فعل قام به الطلاب خلال هذه المسيرة لا يلزم فرع UNET في أنجمينا بأي شكل من الأشكال”.

وذكرت أيضاً أنه ليس ممنوعاً تبني رؤية سياسية “ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار شخصي”.

تقرير: محمد كبرو حسين