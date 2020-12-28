تشاد: منصة “شباب تشاد التشاركي” تطلق فعالياتها

أنجمينا: (Tchad infos)

أطلقت منصة “الشباب التشاركي” أنشطتها في 26 ديسمبر في بأنجمينا ، والهدف من هذه المبادرة: إجراء مناقشات حول قضايا الشباب.

“مساهمة الشباب وتوقعاتهم من أجل تشاد أفضل” ، هذا هو موضوع النقاش في المؤتمر الذي عقد في 26 ديسمبر في أنجمينا ، ويمثل هذا المؤتمر بداية فعاليات منصة “شباب تشاد التشاركي”.

الشباب التشادي التشاركي هو عبارة عن منصة تجمع الشباب من المجتمع المدني وبيئة ريادة الأعمال من بين الآخرين ، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة التشاديين وإدماج أبناء وبنات البلاد بصفة عامة.

وأدار المؤتمر خمسة أعضاء على وجه الخصوص: يوسف محمد صالح النضيف ، نائب المدير العام لـ ARCEP ، وماري مورنوندي رائدة الأعمال الاجتماعية ، آدم إسماعيل السفير الشاب 2021 ، وكاسيمير يودويمان رئيس إجماع تشاد.

وفي المقابل ، تناول المتحدثون مواضيع تتعلق بالبطالة وريادة الأعمال والعيش معاً من بين أمور أخرى.