تشاد: ملخص مناقشات اليوم الثالث من المنتدى الوطني الشامل بنسخته الثانية

أنجمينا:(Tchad infos)
خلال المناقشات التي تم تلخيصها من قِبل المشاركين في المنتدي الوطني الثاني الشامل ، اليوم الجمعة الموافق 31/أكتوبر/2020 ، فقد تم الإستنتاج من المناقشات دراسة تقييم 26 قراراً متعلقاً بشكل الدولة والنظام السياسي وإعادة تنظيم المؤسسات الكبرى ونظام البرلمانيين.
وبعد نقاش دام طويلاً وتضمن الكثير من الثراء والمناقضات ، إتفق المشاركون على ما يلي :-
أولاً: فيما يتعلق بشكل الدولة
– إستعادة المراكز الإدارية بمثابة كيانات إدارية لدى البلديات.
– إنشاء لجنة فنية مكلفة بالتفكير حول مكونات العلم التشادي الجديد الذي سيُعتمد عبر الاستفتاء.
ثانياً: فيما يتعلق بالنظام السياسي وإعادة تنظيم المؤسسات الكبرى
– تأسيس منصب نائب الرئيس.
– إنشاء مجلس الشيوخ الذي يعمل مع التجمعات المستقلة.
– إستعادة محكمة الحسابات.
– تعيين الوسيط الوطني.
– إستبدال المجلس الأعلى للتجمعات المستقلة والسلطات التقليدية والعرفية بهيئة مخصصة حصرياً للسلطة التقليدية.
– إلغاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي والثقافي.
ثالثا: فيما يتعلق بنظام البرلمانيين
– تأسيس برلمان يتكون من مجلسين تشريعيين بغرفتين: مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
– الإحتفاظ بالمعايير الحالية المتعلقة بالكفاءات الفكرية للمرشحين في الإنتخابات التشريعية.
رابعاً: مشروع القرار الخاص
– إتخاذ التدابير اللازمة بغية ضمان معاش للموظفين والمتعاقدين بالقطاع العام.
– تحديد سن الترشح في الإنتخابات الرئاسية إلى 40 سنة.
توصية:
على الحكومة الإهتمام بقضية النزاعات بين المجتمعات ، وكذلط النزاعات بين المزارعين والرعاة.