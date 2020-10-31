تشاد: ملخص مناقشات اليوم الثالث من المنتدى الوطني الشامل بنسخته الثانية

أنجمينا:(Tchad infos)

خلال المناقشات التي تم تلخيصها من قِبل المشاركين في المنتدي الوطني الثاني الشامل ، اليوم الجمعة الموافق 31/أكتوبر/2020 ، فقد تم الإستنتاج من المناقشات دراسة تقييم 26 قراراً متعلقاً بشكل الدولة والنظام السياسي وإعادة تنظيم المؤسسات الكبرى ونظام البرلمانيين.

وبعد نقاش دام طويلاً وتضمن الكثير من الثراء والمناقضات ، إتفق المشاركون على ما يلي :-

أولاً: فيما يتعلق بشكل الدولة

– إستعادة المراكز الإدارية بمثابة كيانات إدارية لدى البلديات.

– إنشاء لجنة فنية مكلفة بالتفكير حول مكونات العلم التشادي الجديد الذي سيُعتمد عبر الاستفتاء.

ثانياً: فيما يتعلق بالنظام السياسي وإعادة تنظيم المؤسسات الكبرى

– تأسيس منصب نائب الرئيس.

– إنشاء مجلس الشيوخ الذي يعمل مع التجمعات المستقلة.

– إستعادة محكمة الحسابات.

– تعيين الوسيط الوطني.

– إستبدال المجلس الأعلى للتجمعات المستقلة والسلطات التقليدية والعرفية بهيئة مخصصة حصرياً للسلطة التقليدية.

– إلغاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي والثقافي.

ثالثا: فيما يتعلق بنظام البرلمانيين

– تأسيس برلمان يتكون من مجلسين تشريعيين بغرفتين: مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.

– الإحتفاظ بالمعايير الحالية المتعلقة بالكفاءات الفكرية للمرشحين في الإنتخابات التشريعية.

رابعاً: مشروع القرار الخاص

– إتخاذ التدابير اللازمة بغية ضمان معاش للموظفين والمتعاقدين بالقطاع العام.

– تحديد سن الترشح في الإنتخابات الرئاسية إلى 40 سنة.

توصية:

على الحكومة الإهتمام بقضية النزاعات بين المجتمعات ، وكذلط النزاعات بين المزارعين والرعاة.