تشاد: مع هذه الإجرائات الصارمة ، “وضع أطفال الشوارع في تدهور شديد”

أنجمينا: (Tchad infos)

ريبورتاج – هم من بين الطبقات المعرضة للخطر والأكثر تضرراً من آثار وباء كوفيد-19 منذ اتخاذ الحكومة عدة تدابير لمواجهة انتشار هذا الفيروس.

من خلال العيش في الأسواق وفي بعض الممرات وحول شوارع العاصمة ، شهد هؤلاء الأطفال المشردون أوضاعهم المحفوفة بالمخاطر تتدهور مع الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا.

في سوق مرسال بالدائرة السادسة ، يتجمع عشرات الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 11 و 23 عاماً أمام غرفة غير مكتملة للعمل كمتجر ، كانو يعيشون في هذا السوق منذ ما يقرب من خمس سنوات.

هذا الصباح ، يرقد ثلاثة منهم على قماش مشمع وآخر جالس أمام هذا المنزل المؤقت. احمرار العينين ، وشحوب الوجه ، وتوقف الطفل في الجوار للرد على تحياتنا أجابنا أخيرًا بصوت منخفض عندما سئلناه ما الذي أوصله إلى هذه الحالة ، انزعج الشاب تلقائياً رد صاحب متجر في الجوار بالقول إنه مرت ثلاثة أيام بالضبط منذ أن قال أصغرهم إنه لم يكن لديه طعام. والمطعم المجاور مغلق.

وبحسب صاحب المتجر هذا ، قبل اتخاذ الإجرائات لإغلاق المطاعم ، كان بعض هؤلاء الأطفال يعملون حول هذه الأماكن للتغذية على بقايا الأطباق التي يستهلكها العملاء ، بينما يتجول آخرون في مجمعات القمامة لجمع الزجاجات البلاستيكية وبيعها لتجار النفط والمنتجات السائلة.

عواقب هذه الإجرائات الصارمة قد تكون وخيمة

منذ 31 ديسمبر 2020 ، على الرغم من أنهم لا يزالون يكافحون بالعيش في نفس المكان ، أصبحت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لهم ، يمكنك مشاهدة هؤلاء الأطفال يتجولون في الحي ويتسائلون ، “أين سأجد الطعام اليوم؟” ويتشجع البعض منهم للذهاب والتسول للحصول على الطعام من الأسر الكريمة والمجاورة ، حتى لو تم رفضهم في بعض الأحيان على الفور.

ذهبنا لمقابلة “أليفا ندافوجو جود” ، وهو راقص شاب يعتني بهؤلاء الأطفال بإعادة دمجهم من خلال الرقص لمدة 6 سنوات ، أنشأ مركز رعاية الأطفال “داكونا إسبوار” في نفس الدائرة لرعايتهم.

كيف تعتني بشباب هذا المركز خلال هذه الفترة التي تميزت بـ كوفيد-19؟ رد أليفا على هذا السؤال ، وهو يحدق في السماء ، دعنا نفهم بحسرة: “بصراحة لا أعرف من أين أبدأ ولكننا غارقون في الموقف”. ويوضح أن توفير الطعام لهؤلاء الفقراء أصبح صعباً للغاية عليه وعلى شركائه أيضاً.

كما يؤكد أنه بالإضافة إلى دعم شركائه ، فإن الموارد المالية لهذا المركز تأتي من عروض الرقص لهؤلاء الأطفال في الأماكن الثقافية المغلقة حالياً ، وأضاف أيضاً ، يقف المركز الآن مع حوالي مائة شاب ، برر أليفا ندافوجو جود أن عدد هؤلاء الأطفال في تزايد بسبب الإجرائات التي اتخذتها الحكومة والتي تجبر بعض الأطفال على اللجوء إلى مركزه للحصول على شيء ليأكلونه.

لذلك يدعو الحكومة إلى اعتبار هؤلاء الشباب من بين الفئات الأكثر تضرراً من إجرائات مكافحة وباء فيروس كورونا.

تقرير: محمد كبرو حسين