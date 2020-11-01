تشاد: محمد زين بدا يوضح الحاجة لإنشاء منصب نائب الرئيس

أنجمينا: (Tchad infos)

أخطر الأمين العام لـحزب الحركة الوطنية للإنقاذ ، محمد زين بدا عباس ، يوم الجمعة بدعم الأغلبية الرئاسية لتأييدهم إنشاء منصب نائب الرئيس “نحن نؤيد إستحداث منصب نائب الرئيس وتوضيح الإجراءات في القانون لأن إستمرار وجود إدارة مكررة للرئاسة لن ينجح يجب أن يكون لدينا نائب رئيس في الوقت الحالي”.

وقال رئيس الأغلبية الرئاسية – خلال مناقشات دارت في فعاليات المنتدى الوطني الثاني الشامل المنعقد حالياً بأنجمينا – أن “المشكلة يجب حلها لأن ما قبل المنتدى طرحت المشكلة”.

وتسائل محمد زين بدا ، لماذا تتطلب مكاتب رئيس الدولة منصب نائب الرئيس: “مناصب رئيس الجمهورية داخلية وخارجية على حد سواء ، وهناك مسؤوليات قد تعيق عمل الإدارة ، وهناك مسؤوليات دبلوماسية أيضاً ، وعلى الرئيس حضور جميع المؤتمرات على المستوى الدولي لتمثيل تشاد والرد على الإدارة هنا”.