تشاد: مجلس الوزراء يحدد صلاحيات نائب الرئيس

أنجمينا: (Tchad infos)

حدد مجلس الوزراء – اليوم الخميس 12/نوفمبر/2020 – صلاحيات نائب الرئيس الذي سيعين من طرف رئيس الجمهورية عبر مرسوم رئاسي ، والذي سينوب عن الرئيس بصفة مؤقتة في حال غياب الرئيس عن الأراضي الوطنية أو وجود أي عائق مؤقت في حدود الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الدولة ، وسيكون له مندوبين.

وجاء ذلك خلال إنعقاد مجلس وزراء عادي برئاسة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو ، بالقصر الرئاسي بالعاصمة أنجمينا ، وستحدد شروط ممارسة الفترة المؤقتة لنائب الرئيس بموجب قانون تنظيمي ، يصدره الرئيس في وقت لاحق.

وفي حالة خلو منصب رئاسة الجمهورية أو العجز النهائي ، يمارس نائب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت صلاحيات رئيس الجمهورية ، بإستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (85) و (88) و (95) ، إذا كان الأخير غير قادر على الحضور ، من قبل رئيس مجلس الشيوخ.

وستُجري الإنتخابات الرئاسية الجديدة بعد 45 يومًا على الأقل و 90 يومًا على الأكثر بعد خلو المنصب الشاغر.