تشاد: مجرمون يقتلون ضحاياهم عن طريق سحب دمهم

أنجمينا (Tchad infos)

توصلت قوات الدفاع والأمن بمدينة سار أن تلقي القبض على 25 فرداً من عصابات مختلفة ، وذلك بعد كشف ظاهرة قتل بطرق عجيبة ، عن طريق سحب دم الضحية مما تسبب بقلق المواطنين في المدينة.

وأوضح آمر الشرطة والأمن في الولاية السيد محمد صالح مالك أنهم تمكنوا عن طريق البحث والتحري عن طريق البصمات توصلوا إلى إكتشاف فتاة قادتهم إلى القبض على هذه العصابات المجرمة من القتلة فاقدي الضمير.

وأضاف أيضاً إنهم عصابة مكونة من عدة أفراد في عدة أقاليم ، وقد تم تفكيكها حسب المعطيات الأولى من عمليات حملة التحقيق.

وجاء عن مدعي الجمهورية السيد “اللاركيت ساننقار” ، سيتم تتبع هذه القضية بصورة خاصة وذلك لأنها ينبغي أن تحل بسرعة لإعادة الطمأنينة إلى المواطنين.

وأضاف أيضاً والي ولاية شاري الأوسط ، أن المتهمين يسحبون دماء ضحاياهم بواسطة آلة قد تكون “سيرينج” وفي الحال يسقط الشخص ثم يموت فوراً.

وقد ظهرت هذه المجموعة قبل سنة في ولاية البطحاء بمحافظة أمحجر وظهرت المرة الثانية في “رورو” ثم هذه المرة ، وسوف تتم محاكمة المتهمين وإذا تمت إدانتهم سيتم نقلهم إلى سجن “كوروتورو” رأساً.