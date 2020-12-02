تشاد: مالك “نزل للإيجار” يثبت تورطه بتركيب كاميرات مراقبة في الغرف ويهدد بإتخاذ إجارائات قانونية

أنجمينا: (Tchad infos)

أراد مدير فندق (نزل) للإيجار إبتكار تقنيات لجذب العملاء ، ولكن التأثير المعاكس قد حدث.

فقرر السيد المجهول إلى الآن ، صاحب نزل الإيجار في أنجمينا ، إعادة ترتيب غرف الإقامة لجذب المزيد من العملاء ، وقرر الذهاب إلى بلد أجنبي لطلب أحدث جيل من الأجهزة.

فبعد ما يقارب شهرين من الإقامة في الخارج ، عاد صاحب النزل برفقة فنيين تقنيين جدد بالنسبة له ، وعلى حسب قوله يجب أن تكون مؤسسته على رأس المال مع الإستثمار الضخم الذي قام به.

وبمجرد وصولهم ، بدأت أعمال التجديد بضجة كبيرة. في كل مكان بالمنطقة واقترح مروج هذه المؤسسة ، عن طريق إساءة إستخدام قواعد الخصوصية ، أن غرفه ستكون قريباً مماثلة لتلك الموجودة في الفنادق الكبيرة بالعاصمة ويقصد بذلك هيلتون وراديسون بلو.

وبعد تجديد الغرف ، قام بتركيب مصابيح كهربائية مرفقة بكاميرات مراقبة ، وبحسب قوله فقد فعل ذلك لمنع حدوث الجرائم في مقره ، وتم تنظيم حفل إعادة إفتتاح إحتفالي للغاية.

يسعد رجل الأعمال البالغ من العمر 50 عامًا بالزيادة في عدد العملاء.

واتفع معدل الدوران بسرعة كبيرة لدرجة أن بعض الأشخاص يتمكنون من حجز الغرف قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر ، ويتصل آخرون قبل 24 أو 72 ساعة لدفع ثمن الحجز.

وبعد رؤيته لإزدهار أعماله على نطاق واسع ، قرر الرجل الإعلان عن أجهزته التي قام بتركيبها سابقاً ، حيث قام بالطباعة على لافتة كتب عليها “من أجل سلامة عملائنا ، النزل مجهزة بكاميرات مراقبة!” ولكن هو مفترق طرق لجميع وسائل الراحة.

والغريب في الأمر بعض الأشخاص الذين يختبئون للذهاب إلى الغرف لم يمروا بجانب الإستقبال لقراءة هذا الملصق.

وفي الاستوديو الخاص بكاميرات المراقبة ، يمكنك أحياناً سماع الموظفين الفنيين يضحكون طوال اليوم ، والناس يتساءلون ما الذي يمكن أن يجعلهم فرحين بهذا الشكل! ، ولكن من الواضح أن هذا هو السبب الذي يجعل موظفي النزل فرحين.

أمسية غير سارة للغاية لرأس مال المؤسسة الذي يكاد أن يتدمر

وعن طريق الحظ أو سوء الحظ ، أتى عميل فضولي مخلص إلى مكتب الإستقبال لطلب خدمة ، ووقع نظره على الملصق ، وقام بطرح أسئلة لموظفي الإستقبال على الفور عما إذا كانت هذه الكاميرات قد تم تركيبها في جميع الغرف ومتى.

رد الموظف: “نعم ، منذ تجديد الغرف قبل عدة أسابيع أو على نحو ذلك”، الزبون قد تفاجأ جداً وظل صامتًا وتابع الموظف كل الإبتسامات: ” وأضاف موظف الإستقبال أن الصور المنبعثة من الكاميرات عالية الوضوح (جودة عالية). وقال أن مالك الفندق قد أنفق أموالاً كثيرة لإقتناء هذه الأجهزة”.

وإذا بالزبون يسأل عن رقم مدير المؤسسة وهو غاضب.

وموظف الإستقبال لم يدرك بعد الدراما التي تحدث ، فإنه يسأل العميل مرة أخرى: “إذا كنت بحاجة أيضاً إلى هذه الأجهزة ، اشتراها مديري من الخارج وقام الفنيون الخبراء بتركيب كل هذا”.

ووصل مدير النزل إلى مكتب الإستقبال وبدأ بمناقشة ساخنة مع موظفه وحضر العديد من عملاء النزل ، الذين إجتذبتهم الضوضاء ، لرؤية ما كان يحدث بالفعل في مكتب الإستقبال.

وقد تفاجأ الجميع عندما علموا أن الأجهزة قد تم تركيبها في غرف النوم وأن خصوصيتهم منتهكة ويراها أكثر من شخص.

وساد الذعر التام ، وهدد عدة أشخاص بمقاضاة صاحب المؤسسة ، وقام آخرون من أجل حرية التصرف بتوجيه تهديدات للمالك والموظفين قبل الإندفاع إلى خارج مكان الحدث.

وبدأ الخبر ينتشر في الحي ، وكان على قائمة المناظرات ، وانتشر في جميع أنحاء المدينة وفقد النزل زبائنه.