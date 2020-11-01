تشاد: ماسرا يدعو لإعلان حالة طوارئ بقوله – “هناك أُسَرٌ في المياه بسبب فشل سدود شاري”

أنجمينا: (Tchad infos)

دعا رئيس حزب المحولون ، الدكتور سيكسي ماسرا ، إلى إصدار إعلان عن حالة طوارئ إنسانية مستهدفة ، لمساعدة متضرري سيول حي واليا وما جاورها ، وذلك على مستوى الدولة والمواطن.

وأطلق سيكسي – على حساب صفحته في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اليوم السبت ، نداء عاجلاً لإنقاذ المتضررين من سيول نهر شاري الذي يطل على العاصمة أنجمينا جراء المياه التي غمرت الشوارع وبعض المنازل خلال اليومين الماضيين ، وذلك كمساعدة في حالات الطوارئ التي إعتبرها ضرورية الآن، من الدولة في المقام الأول.

وأضاف رئيس حزب المحولون سيكسي ماسرا ، في منشوره بقوله “دعونا نتحرك الآن قبل فوات الأوان ، هناك أسر في الماء بسبب فشل سدود شاري وأن أرواح البشر معرضة للخطر”.

وكان حي واليا ذو الكثافة السكانية العالية والذي يقع بالدائرة التاسعة لمدينة أنجمينا ، على مشارف نهر شاري تغمره مياه السيول سنوياً الأمر الذي يجعل السكان يلجؤون إلى العراء أو على حافة الطرقات خلال أشهر أحياناً ، ولكن هذه المرة إتخذت الحكومة تدابير لإستقبالهم في أماكن أخرى آمنة لكي يلجؤوا إليها في حال غمرت المياه منازلهم.