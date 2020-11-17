تشاد: مؤسسة القلب الكبير تقدم مساعدات للنساء في ولاية وداي

أنجمينا (Tchad infos)

بعد مُضي ثلاثة أيام من التدريبات لتمكين المرأة من تحقيق التنمية المستدامة في تشاد ، والمساعدات التي إستفادت منها المنظمات النسائية تمثلت في معدات زراعية وطواحين ودراجات نقل والعديد من المعدات الأخرى.

ومن جانبه الأمين العام لمحافظة البطحاء الشرقية “عبدالعزيز حسين عوام” لدى ترئسه لختام الدورة التدريبية ، فرح بالعمل الذي تقوم به مؤسسة القلب الكبير في تنمية البلاد ، وذلك يدخل ضمن سياسة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو.

ومن جانبها المتحدثة بإسم المستفيدات “أكرمة محمد جبريل” شكرت رئيسة مؤسسة القلب الكبير لما تبذله من جهود في تقديم العديد من المساعدات ومنها المادية وتنظيم الدورات التدريبية.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المستفيدات قدِمن أنحاء ولاية البطحاء.