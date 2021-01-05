تشاد/كيم: “هو وبندقيته أمام بابه ، وجثث القتلى أمامه ولا يستطيع أحد إيقافه”

أنجمينا: (Tchad infos)

لدينا المزيد من التفاصيل حول الصراع الحالي بين الرعاة والمزارعين في “كيم” ، بمقاطعة مايوكيبي شرق ، راعي يقتل ثلاثة قرويين وينشر الجثث أمامه. ولم يتمكن أي عنصر من قوات الدفاع والأمن من إيقافه حتى الآن.

اندلع اشتباك عنيف بين الرعاة والمزارعين في ضواحي كيم بين ودارت كل هذه الأحداث بين رجلين أحدهما راعي والآخر مزارع ، وكل شيء بدأ في حقل حيث كان المزارع يحصد في حقله زرأى محصوله يتلف على يد قطعان راعي يرعى بجوار حقله.

وبدأ بينهما شجار دام لعدة دقائق ومن ثم تطور الأمر للتهديد بالسلاح ، مما دعا الاثنان إلى تعزيزات من تلقاء نفسهما خلال هذا الوقت ، اتصل الراعي بأحد إخوته وهو تاجر (يعيش في كيم). أخذ ثلاثة أسلحة وبدأ في إطلاق النار على المارة الذي يقعون داخل حدود رؤيته ، كما أخبرنا المصدر في أرض الحدث.

وسقط ثلاثة قتلى وجرحى اثنان ،”في الوقت الحالي ، واضاف المصدر انه قام بنشر جثث القتلى امامه ولا يستطيع احد منعه.

وأكد رئيس وسطاء “كيم” ونائبه الذي اتصلنا به عبر الهاتف الحقائق وأبلغنا عن توتر كبير حالياً ، وقال الوسيط إن قوات الدفاع الأمن وصلت لتوها من بونقور في محاولة لاعتقال الجناة المزعومين واستعادة الهدوء في المنطقة ، وصرح نائب الحاكم أنه تم حل المشكلة في مكانها دون أي وفاة أو إصابة ، وقال آخرون إنه عند عودتهم إلى القرية رأوا التاجر ، الذي يمتلك الابقار أيضًا ، يطلق النار على الأشخاص الذين زُعم أنهم هددوه ، ونائب المحافظ الذي يقول إنه لا يستطيع الخروج بسبب التوتر ، يعد بمعاودة الاتصال بنا غداً عندما يكون لديه السجل الدقيق.