تشاد: قوات الشرطة تحاصر مقر حزبي المحولون والإتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد

أنجمينا: (Tchad infos)

حاصرت قوات التدخل السريع التابعة للشرطة الوطنية مساء اليوم الجمعة ، مقر حزب المحولون -غير المعترف به- للدكتور سيكسي ماسرا ، بحسب ما نشره ماسرا ، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ، وكذلك تحاصر القوات نفسها مقر حزب الإتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد ، ويتزامن ذلك كله مع إنعقاد المنتدى الوطني الثاني الشامل ، الذي يجري الآن في العاصمة أنجمينا.

وأوضح سيكسي ماسرا على صفحته ، أن المحاصرة تجري بينما يقوم الشباب أنصار حزبه بإستخلاص المعلومات من المنتدى الوطني الثاني الشامل ، الذي ينعقد في العاصمة أنجمينا على الهواء مباشرة .

وكانت اللجنة المنظمة للمنتدى الوطني الثاني الشامل ، قد منعت ماسرا من المشاركة في مداولات المنتدى ، وطلبت منه تقديم مقترحاته كتابياً فقط لمناقشاتها في فعاليات المنتدى.

وعلى صعيدٍ متصل ، فقد أبلغ الإتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد ، هو كذلك ، أن أكثر من 12 مركبة من الشرطة المتنقلة لقوات التدخل السريع التابعة للشرطة الوطنية ، قد تحيط بمقر الحزب ، في هذا الوقت مع وجود رئيس الحزب صالح كبزابو وأعضاء المكتب التنفيذي لحزبه.