تشاد: قوات التدخل السريع تطلق الغاز المسيل للدموع على المحاصرين في مقر حزب المحولون

أنجمينا: (Tchad infos)

أطلقت قوات التدخل السريع التابعة للشرطة الوطنية ، الغاز المسيل للدموع على الهواء عندما تجمع أنصار حزب “المحولون” للدكتور سيكسي ماسرا المتجمعين في مقر حزبهم بالعاصمة أنجمينا اليوم الخميس ، وسُجلت بعض الإصابات جراء إطلاق النار عليهم ، بحسب ما نشره الحساب الرسمي للحزب على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

ولكن منشور حزب المحولون قال: (إن قوات التدخل السريع التابعة للشرطة الوطنية ، تطلق النار حالياً أمام مقر المحولون وهاجمت نشطاء عُزل في المقر ، متعجباً الحزب في منشوره : أي بلد هذا !) ومؤكداً أيضاً أنه سجل في الوقت الحالي 3 جرحى في صفوف أنصاره بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

وكانت الشرطة الوطنية تطوق هذه الأيام جميع مقرات الأحزاب المعارضة ، ومن بينهم حزب المحولون لسيكسي ماسرا ، وحزب الإتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد لزعيم المعارضة السابق صالح كبزابو وحزب الحريات والتنمية لمحمد احمد الحبو.