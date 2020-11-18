تشاد: فيما يلي أسماء النواب المكلفين بدراسة المراجعة المقترحة للدستور

أنجمينا: (Tchad infos)

أعلن رئيس الجمعية الوطنية “الدكتور هارون كبادي” اليوم الأربعاء 18/نوفمبر/2020 ، عن أسماء النواب الذين سيشاركون في اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع القانون الدستوري المعدِّل لدستور 4/مايو/2018.

أسماء المكلفين:

ندوباتو توميل

زكريا محمد دلاي

ماناجي تولكوم بيرتين

عمر بن داوود

نوبو انجيبو

عيسى بابا حسن

رخيص أحمد صالح

امبيديسميل ديوناجي

محمد كانا بادي

كيدا بالا

محمد صالح أحمد كايا

نوجياجيم أبدياس

الدكتور جاك لاو هينجاماي

أحمد عيسى بادي

أدم خميس أنقيلي

أدم علي كيديلاي

جيدينقار انجيندي باسا

حسب الله بشارة توينو

السيدة:’ لوم نيلومسي إيليز

سُرية مصطفى محمد

مدام آمودال يادي

روتوانق يوما قولوم

قالي انقوت قاتا

مادتوانق بينيلينقار

بيو بابام دالا