تشاد: عمدة البلدية يتوعد بمحاسبة المعتدين على المرأة في السوق بعد إحتجاج وزيرة المرأة

أنجمينا: (Tchad infos)

توعد عمدة بلدية أنجمينا “عمر بُكر” ، بمعاقبة عناصر شرطة بلدية أنجمينا الذين إعتدوا بالإهانة لسيدة من الباعة المتجولون في السوق المركزي بالعاصمة أنجمينا، أياً كان السبب والدوافع.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، عقب الزيارة الإحتجاجية من وزيرة المرأة وحماية الطفولة “أمينة بريسيل لونغو” لعمدة بلدية أنجمينا في مقر عمله.

وكان نشطاء التواصل الإجتماعي وخصوصاً “الفيسبوك” تداولوا صوراً لفيديو تظهر فيه سيدة تحمل على يدها كيساً من ضمن حاجات بضاعتها المتجولة، وينهال عليها عناصر شرطة بلدية أنجمينا بالضرب والإهانة على خلفية تنظيم إزدحام المرور في مدخل السوق، ولكن يبدوا أنهم قد بالغوا في التنظيم، حسب الحقائق التي تظهر في الفيديو.

وذكّرت الوزيرة بريسيل، عمدة بلدية المدينة بواجب مسؤولي البلدية في التصرف بإحترام لكرامة الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، مؤكدة بأن حماية المرأة، بالنسبة لها خط أحمر وضمن أولويات الحكومة.

وأوجبت وزير المرأة وحماية الطفولة، أمينة بريسيل لونغو، على المسؤولين الحكوميين، على وجه الخصوص، العمل في هذا الاتجاه.