vendredi 12 novembre 2021
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تشاد: “علي هارون”، يعلن الحرب ضد مالكي أكشاك بيع الخبز في الشوارع

Mahamat Kabaro
édité le:
Un livreur de pain dans une rue de la capitale N'Djamena

(Tchadinfos) :أنجمينا

أشار رئيس بلدية أنجمينا “علي هارون”، في بيان صدر اليوم الخميس، 11 نوفمبر 2021، بتأسف إلى أن بيع الخبز في ظروف صحية يرثى لها.

هذه الممارسة تنطوي على مخاطر صحية كبيرة. للحفاظ على صحة السكان، ويجب بيع الخبز في أكشاك مغلقة جيدًا أو على طاولة مغطاة بعناية، ومحمية من الغبار والحشرات “، كما ينصح رئيس بلدية مدينة أنجمينا “علي هارون”، في ضوء هذه الملاحظة المؤلمة وبإصرار “يُمنع بيع الخبز في ظروف غير مناسبة”.

وذلك وفقًا للأمر رقم 14 / PR / 2011 المؤرخ 28 فبراير 2011 بشأن مدونة النظافة. ويحذر العمدة من أنه سيتم فرض عقوبات على أي بائع يواصل بيع الخبز في ظل أي ظروف غير مناسبة.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro
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