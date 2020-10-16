تشاد: عرض 60% من رأس مال “سوتيل تشاد” للبيع

أنجمينا: (Tchad infos)

قررت الحكومة التشادية عرض 60℅ من أسهم رأس مال مجموعة شركة سوتيل تشاد للاتصالات، وفتحه للبيع للشركات المحلية والدولية.

جاء ذلك لدى إجتماع اللجنة الوزاراية، اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي بالعاصمة أنجمينا، والمخولة بدراسة مشروع فتح رأس مال مجموعة شركة سوتيل تشاد للإتصالات.

وخلال الإجتماع الذي ترأسه وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي باهيمي ديبيه، قررت الحكومة التشادية فتح رأس مال مجموعة شركة سوتيل تشاد للبيع، وذلك بنسبة 60℅ من أسهمها.

وطرحت مجموعة سوتيل تشاد، لوزير الدولة الوزير الامين العام كالزيبي باهيمي ديبيه خطتها الجديدة من أجل النهوض بالشركة إلي الافضل وأن تكون الشركة قطاع خاص غير تابع للحكومة.

وكان الإجتماع الذي جرى بحضور وزير البريد والإقتصاد الرقمي إدريس صالح بشر ووزير التنمية الصناعية والتجارة وترقية القطاع الخاص الأمين مصطفى، قد أكدوا أن الشركة تواجه العديد من الصعوبات والمشاكل في الأعوام الماضية، مما اضطرت الشركة بإيقاف عدد كبير من عمالها عن العمل ودفع الحقوق المالية للمفصولين عنها وذلك في عام 2019، كخطط ومشاريع جديدة ساهمت في تحسين العمل والدخل للشركة.