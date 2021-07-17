Samedi 17 juillet 2021
AccueilAutres

تشاد: “سيكون فوضى بدلاً من أن يكون حواراً شمالاً” ٬ المحلل السياسي إيفاريست نغارليم تولدي

Mahamat Kabaro
édité le:

أنجمينا: (Tchad infos)

تعمل قوى الأمة جاهدة لتوضيح آرائها حول الحوار الوطني الشامل الذي يتم التحضير له. وفي هذا السياق أجرى فريق التحرير الخاص بـ”Tchad infos'” مقابلة مع المحلل السياسي “إيفاريست نغارليم تولدي” ، يخشى “الفوضى بدلاً من الحوار”.
وقد فُتحت أبواب تقديم طلبات الإنضمام إلى اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل رسميًا منذ 13 يوليو الجاري. ولكن بالفعل ، يعتقد الخبير السياسي “إيفاريست نغارليم تولدي” أننا بهذه الحالة نضع العربة أمام الحصان.
ووفقا له ، “من أجل الإعداد المناسب لهذا الحوار ، هناك حاجة إلى بعض المتطلبات الأساسية ، لا سيما مراجعة ميثاق الانتقال وتعيين ميسر دولي”. الذي لم يتم القيام به بعد.
كما أن حقيقة أن المجلس العسكري الانتقالي والحكومة يتوليان تنظيم هذا الحوار ، “بدون تنسيق أو تشاور ليس أمرًا طبيعيًا على الإطلاق … وهذا قد يرسخ لنا فكرة بأن المسؤولين لا يريدون فقط أن يفقدوا السلطة” ، على حد قوله. هذه علامة على “النتائج السيئة القادمة”.
ويريد “نغارليم إيفاريست تولدي” أن يتحمل المجتمع المدني مسؤولية تنظيم هذه “الكتلة الوطنية” ، لأنه يتذكر أن تجربة المؤتمر الوطني لعام 1993 كانت ناجحة بفضل عدد قليل من منظمات المجتمع المدني. ولكن كما يفعل المجلس العسكري الإنتقالي” وحاليًا ، يمكننا أن نشعر بالهواة السياسية … كل شيء يتم حتى يجتمع الأشخاص من نفس المعسكر معًا. وهذا سيكون حوارا منفردا بدلا من أن يكون حواراً شاملاً”.
وفي سياق منفصل: في ضوء المنتديين الوطنيين اللذين عقدا في عهد المشير الراحل “إدريس ديبي إتنو”، يخشى “إيفاريست نغارليم تولدي” أن تتكرر نفس المشاهد ، لأن “الشيء نفسه موجود دائمًا”. أعتقد أنه يجب أن نتحدث عن مؤتمر وطني سيادي أفضل بكثير من هذا الحوار الذي يلوح به الناس”.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro

Laisser un commentaire

économie

تشاد: رئيس الوزراء يطلق رسمياً مشروع رصف طرق ولايات شمال شرقي البلاد.

وصل رئيس الوزراء رئيس الحكومة الإنتقالية 'باهيمي باداكي ألبيرت" ، صباح اليوم إلى أبشة حاضرة إقليم "دار وداي" وشرع على الفور بالنزول ميدانيا إلى...

تشاد: “لا لإقصاء اللغة العربية” إحتجاجات أمام المدرسة الوطنية للإدارة ٬ ENA.

أنجمينا: (Tchad infos) مختصر - الوقفة الإحتجاجية رقم "6" كما صنفها المحتجون من ضمن سلسلة إحتجاجاتهم التي قاموا بها سابقاً ٬ وتندرج هذه الإحتجاجات تحت...

Recevoir la newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter pour ne rien rater de l’actualité tchadienne.

Publicité

Publicité SoGe Sidebar

SOGE 3

Sondage

Que voudriez-vous voir plus souvent sur Tchadinfos.com ?
299 votes · 300 réponses
Votez

Articles liés

Application Tchadinfos.com

Publicité

Tchadinfos.com

Catégories

  • Copyright 2021 Tchadinfos.com