تشاد: “سيكون فوضى بدلاً من أن يكون حواراً شمالاً” ٬ المحلل السياسي إيفاريست نغارليم تولدي

أنجمينا: (Tchad infos)

تعمل قوى الأمة جاهدة لتوضيح آرائها حول الحوار الوطني الشامل الذي يتم التحضير له. وفي هذا السياق أجرى فريق التحرير الخاص بـ”Tchad infos'” مقابلة مع المحلل السياسي “إيفاريست نغارليم تولدي” ، يخشى “الفوضى بدلاً من الحوار”.

وقد فُتحت أبواب تقديم طلبات الإنضمام إلى اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل رسميًا منذ 13 يوليو الجاري. ولكن بالفعل ، يعتقد الخبير السياسي “إيفاريست نغارليم تولدي” أننا بهذه الحالة نضع العربة أمام الحصان.

ووفقا له ، “من أجل الإعداد المناسب لهذا الحوار ، هناك حاجة إلى بعض المتطلبات الأساسية ، لا سيما مراجعة ميثاق الانتقال وتعيين ميسر دولي”. الذي لم يتم القيام به بعد.

كما أن حقيقة أن المجلس العسكري الانتقالي والحكومة يتوليان تنظيم هذا الحوار ، “بدون تنسيق أو تشاور ليس أمرًا طبيعيًا على الإطلاق … وهذا قد يرسخ لنا فكرة بأن المسؤولين لا يريدون فقط أن يفقدوا السلطة” ، على حد قوله. هذه علامة على “النتائج السيئة القادمة”.

ويريد “نغارليم إيفاريست تولدي” أن يتحمل المجتمع المدني مسؤولية تنظيم هذه “الكتلة الوطنية” ، لأنه يتذكر أن تجربة المؤتمر الوطني لعام 1993 كانت ناجحة بفضل عدد قليل من منظمات المجتمع المدني. ولكن كما يفعل المجلس العسكري الإنتقالي” وحاليًا ، يمكننا أن نشعر بالهواة السياسية … كل شيء يتم حتى يجتمع الأشخاص من نفس المعسكر معًا. وهذا سيكون حوارا منفردا بدلا من أن يكون حواراً شاملاً”.

وفي سياق منفصل: في ضوء المنتديين الوطنيين اللذين عقدا في عهد المشير الراحل “إدريس ديبي إتنو”، يخشى “إيفاريست نغارليم تولدي” أن تتكرر نفس المشاهد ، لأن “الشيء نفسه موجود دائمًا”. أعتقد أنه يجب أن نتحدث عن مؤتمر وطني سيادي أفضل بكثير من هذا الحوار الذي يلوح به الناس”.

تقرير: محمد كبرو حسين