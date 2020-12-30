تشاد: سيتم نشر قوات الدفاع والأمن لفرض تدابير الجدار الصحي

أنجمينا: (Tchad infos)

اجتمعت لجنة إدارة الأزمات الصحية اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 ، برئاسة الجمهورية لتقييم حالة وباء فيروس كورونا واتخاذ إجراءات صارمة للالتزام بإجراءات الحواجز.

ووفقًا للتقييم الذي أجرته لجنة إدارة الأزمات الصحية ، فإن الوضع الوبائي “مقلق للغاية” ، فإن ارتفاع عدد الحالات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة ومثال على ذلك: بين تاريخ 16 و 29 ديسمبر ، تم تسجيل 237 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، أصدرت اللجنة تعليمات إلى اللجنة الفرعية المكلفة بالدفاع والأمن واللجنة الفرعية للتوعية ببذل كل ما في وسعها لجعل تدابير الحواجز التي سنتها الحكومة فعالة:

ارتداء القناع والتدابير الصارمة مع المخالفين من قبل الدوائر المختصة ؛

حظر التجمعات حول المقابر ومراسم الزفاف ؛

وضع معدات غسل اليدين بالماء والصابون أمام جميع الأماكن العامة ؛

التباعد الإجتماعي.

ودعت اللجنة إلى نشر أعداد كافية من قوات الدفاع والأمن وخاصة في العاصمة أنجمينا.