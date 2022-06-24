تشاد: رضيعة حديثة الولادة تم رميها أمام أحد المنازل بالعاصمة أنجمينا

(Tchadinfos) :أنجمينا

في ظاهرة غريبة من نوعها صباح اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 في العاصمة أنجمينا وبالتحديد في حي أنجاري بالدائرة الثامنة، إذ حصل سكان الحي على طفلة رضيعة حديثة الولادة تم وضعها على كرتونة تغليف وتم رميها أمام أحد المنازل في “حي أنجاري” حارة بلامة-توم.

وعندما قام بتبليغنا أحد الشهود من موقع الحدث توجه فريق التحرير الخاص بـ”تشاد إنفو” فوراً إلى موقع الحدث، ووجدنا هنالك رجلاً يدعى “إسحاق الغالي موسى” وهو أحد سكان الحارة المذكورة.

وفي خلال حديثه أوضح لنا: أنه عندما كان عائداً من المسجد حوالي الساعة 04 فجراً، وجد جمع من سكان الحارة يحتوون الكرتونة التي يوجد بداخلها الرضيعة وإذا بـ”إسحاق” قام بإبلاغ الشرطة فوراً، ومن خلال عمليات البحث والتحري التي لم تأتي بنتيجة، قام “إسحاق” بإعلان رغبته في تبني الرضيعة. ووفقاً له: مازال في إكمال إجرائات التبني وأوضح أن الرضيعة لايتعدى عمرها “شهراً” من ولادتها.

تقرير: محمد كبرو حسين