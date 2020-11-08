تشاد: رئيس جمعية الأرض الخضراء يدعو لحماية التراث العالمي

أنجمينا: (Tchad infos)

دعا رئيس جمعية الأرض الخضراء لحماية البيئة عبد العزيز محمد اليعقوبي ، العالم أجمع لحماية التراث العالمي ، إذ أن البيئة تحتل مكانة كبيرة بين ضحايا الأعمال البشرية.

جائت دعوة رئيس الجمعية عبد العزيز اليعقوبي بمناسبة اليوم الدولي لحماية البيئة الذي يحتفل به في الـ06 من نوفمبر الجاري ، الذي خصصته الأمم المتحدة في هذا التاريخ من كل عام.

وتأسف رئيس الجمعية عبد العزيز محمد اليعقوبي بقوله “عندما تحصي خسائر الحرب غالباً ما يُنسى ، لكن التلوث وتدمير البيئة وقتل الحيوانات لأغراض عسكرية من المستحيل أن يُنسى”.

وناشد رئيس جمعية الأرض الخضراء لحماية البيئة عبد العزيز اليعقوبي ، الدول التي تواصل شن الحروب على أراضيها لوقفها من أجل البيئة ، مستشهداً بذلك على وجه التحديد بليبيا وسوريا واليمن ، بالإضافة إلى ذلك ، يدعو العالم أجمع إلى إتباع طريق الحوار والتشاور لحل النزاعات المختلفة من أجل أن يعم السلام والوئام الدوليين.