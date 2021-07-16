تشاد: رئيس الوزراء يطلق رسمياً مشروع رصف طرق ولايات شمال شرقي البلاد.

وصل رئيس الوزراء رئيس الحكومة الإنتقالية ‘باهيمي باداكي ألبيرت” ، صباح اليوم إلى أبشة حاضرة إقليم “دار وداي” وشرع على الفور بالنزول ميدانيا إلى موقع الإنطلاقة الرسمية لأعمال مشروع رصف الطرق بولايات شمال شرقي البلاد والتي تتمثل في الطريق الرابط بين: بلتن – أبشة ٬ وأبشة – أم جرس.

ويصل طول الطرق التي سيتم الشروع لاحقاً في رصفها 1387 كم ، وبتكلفة تصل إلى 69 مليار فرنك سيفا ، وبتمويل خاص من الحكومة التشادية.

وقد حضر الحفل عدد من السلطات المدنية والعسكرية والوزراء وأمناء الدولة بمختلف المؤسسات ، فضلاً عن الحشد الكبير للسكان والسلطات التقليدية.

وزير البنية التحتية والنقل “باتالي جيو” أكد خلال كلمته بأن تحقيق مشروع رصف الطرق بشمال شرقي البلاظ سيُمَكن من تحسين ظروف النقل والبيئة المعيشية للسكان.

وبدوره حاكم إقليم دار وداي وممثلاً لحكام ولايات شرقي البلاد الجنرال / “أحمد داري باسي” ، شكر السلطات العليا لتفكيرها في فتح طرق مناطق شمال شرقي البلاد والتي بدورها يمكن أن تحسن في حركة نقل البضائع والمدنيين ، مقدما دعمه وامتنانه بإسم شعب إقليم “دار وداي” وولايات شمالي البلاد ، وممتنا للحكومة الإنتقالية على تعهدها بالتنمية المستدامة.

ومن جهته موسى سليمان شريف المدير العام لشركة البناء الوطنية والتي حظيت بمشروع رصف الطرق أكد خلال حديثه إلى أن إنجاز هذا المشروع يبدأ من مرحلتين ، الأولى تخص المنطقة الشرقية (أبشة – بلتن) بطول 1387 كم ،والمرحلة الثانية يبلغ طولها 1,178 كيلومتراً ،ونوه إلى بدء عمل شركته لرصف الطرق سيتم اطلاقه في يناير 2022. ونوه إلى أن مدة العمل 12 شهرًا لكل مرحلة من المراحل .

وفي سياق منفصل عن الحدث زار رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية مقر صهريج مشروع “البطيحة2” لتفقد العمل فيه ، وخلال لقائه مع المسؤولين وجههم على ضرورة مراعاة العمل وتسييره بالوجه المطلوب وفق المدة الزمنية التي اتفقوا عليها.