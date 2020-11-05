تشاد: رئيس الجمهورية يُصدر تعليمات بخصوص ظاهرة إختطاف الأطفال

أنجمينا: (Tchad infos)

أصدر رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو ، اليوم الخميس الموافق 05/نوفمبر/2020 تعليمات صارمة توجه بالقضاء على ظاهرة إختطاف الأطفال القُصر التي ظهرت مؤخراً في جنوب تشاد ، وتحديداً في إقليم مايوكيبي الشرقي والغربي.

ولدى لقائه اليوم مع قيادات قوات الأمن والدفاع والقيادات الرسمية والتقليدية أوضح الرئيس ديبي ، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بقوله: “في مدينة بونغور حرصت على مقابلة مختلف المسؤولين في قوات الدفاع والأمن وأصدرت تعليمات قوية توجه بالقضاء على ظاهرة إختطاف الأطفال مقابل فدية”.

ويأتي ذلك خلال إقامتة في بونغور التي وصل إليها فجر اليوم الخميس ، لإفتتاح مشاريع تنموية في بعض الأقاليم الجنوبية كمدينة بالا وكومرا وسار.

وأضاف الرئيس ديبي وفقاً لمنشوره “لم يعد بإمكاننا تحمل مثل هذه الممارسات التي جرت سابقاً في العصور الوسطى”.

وكانت ظاهرة إختطاف الأطفال قد إنتشرت مؤخراً ، خصوصاً في إقليمي “مايوكيبي الشرقي والغربي” بشكل كبير مما أثقل على كاهن الأهالي في دفع الفدية أو التهديد بقتل أطفالهم.