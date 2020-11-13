تشاد: رئيس الجمهورية ينفي بأنه ليس لديه أي حساب مصرفي او ممتكلات في الخارج

أنجمينا: (Tchad infos)

نفى رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو ، في مقابلة أجرها اليوم الجمعة 13/11/202 ” أفريكا ميديا ” ونقلتها الوحدة إنفو – وصرح بأنه ليس لديه أي “حساب مصرفي” أو “ممتلكات” في الخارج ، مؤكداً أنه لا “يهدر موارد البلاد القليلة ولا أحد يستطيع أن يخبرني اليوم أنني أمتلك ممتلكات خارج البلاد” على حد قوله.

وأكد الرئيس ديبي ، في تصريحاته في المقابلة الصحفية ، نفيه الكامل لإمتلاكه أي شي من الممتلكات العامة ولا حتى من خلال “وسيط شخص أو أخ أو شركة”.

غير أن ديبي إعترف بأن لديه حساب ، على مصرف شاري التجاري في تشاد ” BCC ” وذلك منذ عام 1990 وحتى اليوم ، مشيراً إلى أنه هو الحساب الوحيد الذي يملكه ، مع إنخفاض راتبه ، وفق قوله.

وأعلن الرئيس ديبي خلال حديثه ، مكافحته للفساد ووصفه بـ “المعركة” ، مشدداً ومندداً بالفساد في البلاد ، قائلاً “أكره التشاديين الذين يسرقون اليوم ممتلكات المواطنين ليذهبوا ويلجؤوا بها إلى مكان آخر ، وإنها معركتي وليس لدي أي سبب لعدم النجاح في وقف هذا النزيف ، إنه قتال له عواقب والنتائج التي أقودها اليوم”.

ووفقاً للرئيس ديبي ، فإن “الفساد مضر بتشاد وشخصياً أكره الفساد والإختلاس وإهدار الموارد الوطنية في المعركة التي أخوضها الآن”.

وأوضح الرئيس إدريس ديبي ، في محاربته للفساد ، بقوله “لقد أنشأنا أولاً وزارة مخصصة بتهذيب الأخلاق العامة لعدة سنوات … وكما أنشأنا المفتشية العامة للدولة المرتبطة مباشرة بالرئاسة”.

المصدر: Alwihda Infos