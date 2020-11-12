تشاد: رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الغاني السابق “جيري جون رولينقز”

أنجمينا: (Tchad infos)

عزى رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو ، بوفاة الرئيس الغاني السابق “جيري جون رولينقز” ، الذي وافته المنية اليوم الخميس 12/نوفمبر/2020 ، عن عمر ناهز 73 عاماً ، والذي قاد هذه الدولة في غرب إفريقيا لنحو 20 عاماً.

وغرد الرئيس ديبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً (علمت وبحزن بوفاة الرئيس الغاني السابق في هذا الظرف المؤلم وأتقدم بأحر التعازي للأسرة الكريمة للمتوفي وللحكومة والشعب الغاني الشقيق).

وكان رولينقز تولى قيادة البلاد عقب إنقلاب في 1981 ، بعد عامين من إنقلاب أول وغادر الرئاسة عام 2000 عقب فوزه بولايتين رئاسيتين.