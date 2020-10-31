تشاد: رئيس الجمهورية يعرب عن تعازيه لضحايا زلزال تركيا الذي أدى بحياة 25 شخصاً

أنجمينا: (Tchad infos)

قدم رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو ، اليوم السبت ، خالص تعازيه القلبية الحارة للشعب التركي الشقيق ، ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير ، يوم الجمعة.

جاء ذلك عبر تغريدة نشرها الرئيس ديبي ، على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ، ووفقاً للصفحة الرسمية التابعة لإدارة الإعلام الرئاسي ، قالت الرئاسة إن المشير إدريس ديبي إتنو ، غرد قائلاً تتوجه أفكارنا ودعواتنا إلى الشعب التركي الصديق والشقيق الذي أصيب بزلزال مع خالص تعازينا.

وتأتي التعزية في سياق العلاقات الثنائية بين البلدين “تشاد وتركيا” ووقوف تشاد معنوياً لدعم أشقائها في تركيا في الأزمات والمحن ، إنطلاقاً من المجال الإنساني.

علماً أنه قد إرتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب سواحل تركيا واليونان يوم الجمعة إلى 25 قتيلاً ، وأكثر من 804 مصابين.