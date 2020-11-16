تشاد: رئيس الجمهورية يعد بالتمويل دعماً لمشاريع الشباب

أنجمينا: (Tchad infos)

أعلنت الحكومة التشادية اليوم الإثنين 16/نوفمبر/2020 ، عن تمويل يصل إلى 30 مليار فرنك أفريقي من قبل رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو ، للمشاريع الإبداعية للشباب التشادي ، وجاء ذلك خلال فعاليات النسخة الرابعة للإحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال دورة 2020 ، والذي ترأسه الرجل الثاني في الدولة ، كالزيبي باهيمي ديبيه.

وأوجب وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية ، كالزيبي باهيمي ديبيه ، تحفيز الشباب بمناسبة هذا الأسبوع للإبتكار ولتسليط الضوء على المهن الحرة في البلاد.

وقد أشار الوزير كالزيبي – بحضور وزير الشباب والرياضة والعمل وبعض من المسؤولين والشركاء المانحين – إلى أنه من المهم جداً وضع إجرائات إستراتيجية ذات صلة محددة وموجهة جيداً لتعزيز تنمية القطاع الخاص وريادة الأعمال.