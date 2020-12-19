تشاد: رئيس الجمهورية يصل إلى ماو (المدينة البيضاء)

أنجمينا: (Tchad infos)
وصل رئيس الجمهورية صباح اليوم إلى ماو بمقاطعة كانم ، وتشكل هذه الزيارة للإقليم “المرحلة الحادية عشرة” من الجولة الرئاسية التي بدأت في داخل تشاد. وبعد “المدينة البيضاء” سينتقل غداً إلى موسورو موسورو حاضرة إقليم بحر الغزال.
أنجمينا: (Tchad infos)
وصل رئيس الجمهورية صباح اليوم إلى ماو بمقاطعة كانم ، وتشكل هذه الزيارة للإقليم “المرحلة الحادية عشرة” من الجولة الرئاسية التي بدأت في داخل تشاد. وبعد “المدينة البيضاء” سينتقل غداً إلى موسورو موسورو حاضرة إقليم بحر الغزال.
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