تشاد: رئيس الجمهورية يصرح قائلاً، الحزب هو من يختار مرشحه

أنجمينا: (Tchad infos)

قال رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو ، إنه لم يعلن ترشيحه بعد للإنتخابات الرئاسية القادمة في2021 ، كما فعلها في إنتخابات 2016 ، مؤكداً بقوله “لست أنا من يختار وأنا أنتمي إلى عائلة سياسية” ، ووفق ما صرح به في مقابلة صحفية مع “أفريك ميديا” يوم الجمعة 13/نوفمبر/2020

وقال ديبي “إن العائلة السياسية – في إشارة منه إلى الحزب الحاكم حزب الحركة الوطنية للإنقاذ – والتشاديون إذا كانوا لا يزالون يرغبون فيّ أن أكون في خدمتهم وأنني سألت بعد 30 عاما في السلطة يجب أن أفكر بالطبع”.

وأضاف الرئيس ديبي: “لكنني لا أقرر شيئًا ، فأنا أخدم بلدي منذ أن أقسمت على خدمتها والدفاع عنها كجندي وأيضاً على خدمة الشعب التشادي” ، مؤكداً من المحتمل جدًا أن يستشير حزبه الرئيس في نهاية المؤتمر وستُجرى الإنتخابات الرئاسية في 11/أبريل/2021 في تشاد ، حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بالضغط على المفوضية الوطنية المستقلة للإنتخابات لإجراء الإقتراع ، برر رئيس الجمهورية نفسه: “تنتهي ولايتي في 8 أغسطس ولا يوجد فراغ دستوري في هذه الأثناء ومهما كان من يختاره التشاديون فسيكون فقط تجنبه ولا سيما أن أهم مؤسسة هي رئاسة الجمهورية”.

وأوجب ديبي ، على اللجنة الإنتخابية الوطنية المستقلة ألا تخلق فراغاً مؤسسي في البلاد ، وطالب اللجنة الإنتخابية الوطنية المستقلة بإجراء الإنتخابات في المواعيد الدستورية المحددة.

المصدر: Alwihda Infos