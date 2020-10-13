تشاد: رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية الكونغو برازافيل

أنجمينا: (Tchad infos)

استقبل رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو، ظهر اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الكونغولي جان كلود، وتباحثا معاً العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها.

وسلم وزير الخارجية الكونغولي، رسالة خطية من طرف الرئيس الكونغولي “دانيس ساسنغيسو”، لنظيره التشادي المشير “إدريس ديبي“، تتعلق بدعوة الرئيس التشادب للمشاركة في إحتفال الذكرى “الـ 80” لمشاركة الجنود الأفارقة لتحرير فرنسا من قبضة الإحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية، آن ذاك “.

وفي تصريح عقب اللقاء – الذي حضره وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي أمين أبا صديق – أفاد جان كلود، أنه تطرق إلى الروابط الوثيقة والعلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين.