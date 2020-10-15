تشاد: رئيس الجمهورية يستقبل اللاعب الدولي “صامويل ايتو”

أنجمينا: (Tchad infos)

استقبل رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو، مساء اليوم الخميس، بالقصر الرئاسي بأنجمينا اللاعب الدولي نجم كرة القدم الأفريقي صامويل ايتو، الذي زار البلاد هذه هذه الأيام.

وتباحث رئيس الجمهورية مع النجم الدولي الكاميروني، صامويل ايتو، العديد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك للقارة السمراء، وأخرى تتعلق بالجانب الرياضي في القارة.

وتأتي زيارة ايتو، إلى تشاد بدعوة من الشاب النشط أبكر ناير، مستشار الشباب لدى الإتحاد الأفريقي للمشاركة اليوم في برنامج مدرسة البطولات في العاصمة أنجمينا، وستهدف هذه الزيارة الي برامج عمل مشترك من أجل تطوير القطاع الرياضي التشادي.