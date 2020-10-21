تشاد: رئيس الجمهورية يدعو إلى إنهاء ووضع حد للملاحقات والمطاردات الجمركية

أنجمينا (Tchad infos)

الحكومة التشادية تمنع الملاحقات الجمركية في داخل المدينة ، وقد صدر هذا القرار اليوم الأربعاء 21/أكتوبر/2020 من السيد “رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو” وقد قام بالإعلان عنه السيد “وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية” كالزيبي باهيمي ديبيه ، خلال إجتماع السلطات المالية بالبلاد وإتخذوا قرار يقضي بعدم السماح لضباط الجمارك بإجراء مهمات المطاردة ومصادرة البضائع داخل المدينة.

وبحسب التعليمات الجديدة ، يجب أن تكون عمليات التفتيش والضبط في داخل حدود الطوق الجمركي فقط.

وأضاف أيضاً ، على أن قد صدرت هذه التعليمات للمضي قدماً إلى حسم الفوضى والعمليات التخريبية داخل الأراضي الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الملاحقات داخل المدينة من قبل رجال الجمارك هي أحد الأسباب الرئيسية لحوادث المرور المميتة في بعض الأحيان.

وذكر أيضاً ، أنه في “أكتوبر” من العام الماضي “2019” أسفرت ملاحقة من رجال الجمارك لمستورد سيارات على بعد مسافة عشرة “10” كيلومترات من “مساكوري” عاصمة إقليم “حجر لميس” عن مقتل شخص وإصابة إثنين أخرين بجروحٍ طفيفة ، ويُعتبر هذا مثال واحد من بين العديد من الأمثلة الأخرى.