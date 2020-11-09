تشاد: رئيس الجمهورية يدشن شركة النسيج الجديدة في سار

إنجمينا:(Tchad infos)

دشن رئيس الجمهورية المشير ، إدريس ديبي إتنو، فجر اليوم الإثنين الموافق 09/نوفمبر/2020 ، بمدينة سار حاضرة إقليم شاري الأوسط ، المجمع الصناعي “شركة نسيج تشاد الجديدة” ، ضمن العديد من المشاريع التنموية التي دشنها الرئيس ديبي ، في جنوب تشاد.

وتعتبر هذه الشركة ، ثمرة التعاون التشادي الهندي في مجال الصناعات وستكون شركة نسيج تشاد الجديدة رائدة للصناعة الوطنية في المنطقة.

ويضم المجمع الصناعي الذي تم تشييده على مساحة 8 هكتارات ويضم المجمع آلات من الهند وبلجيكا وألمانيا وسويسرا ، كما تلقى الموظفون تدريباً على إستخدام الآلات.

والمصنع يعمل بالقطن التشادي 100℅ ويمكنه غزل القطن مباشرة لصنع القماش والخياطة وإنتاج عدة أنواع من الملابس ، بما في ذلك بدلات الطاقم الطبي والزي العسكري والقمصان والملابس التقليدية.

وقال رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي – على هامش التدشين – “في السبعينيات كانت آلة صغيرة تصنع المئزر لكنها توقفت في الثمانينيات” ، وأضاف ديبي ، أن تحقيق هذا الإنتاج هو نتيجة للتعاون بين أنجمينا ونيودلهي وبتمويل من Exim Bank من خلال قرض تكلفته الإجمالية بلغت إنجاز 15،735،347،395 فرنك أفريقي.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 12000 متر من القماش يومياً أو 360 ألف متر شهريًا.

بدوره ، السفير الهندي في تشاد أبهاي ثاكور ، فقد أشار إلى أن هذا المصنع “مصدر إلهام لإحتمالات أخرى لتعاون مماثل” وسيتم تزويد المجمع الصناعي بمولدات كهربائية ومرجل ينتج البخار ، موضحاً السفير الهندي ، أنه سيمد المصنع بمحطة للطاقة الشمسية قريبًا لتعزيز إنتاج الطاقة.

يذكر أن المجمع سيوفر حوالي 6000 فرصة عمل مباشرة بينما 80 ٪ من الموظفين هم من التشاديين ، أن إعادة فتحه سيعزز الإقتصاد التشادي ويزود السوق الوطنية بالإضافة إلى تصدير النسيج التشادي للخارج.