تشاد: رئيس الجمهورية يتوقف في حقل للأرز ويساهم في تشجيع الأطفال على الزراعة

أنجمينا: (Tchad infos)

توقف رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو ، اليوم الجمعة ، في إقليم مايوكيبي الشرقي على إحدى الحقول الزراعية للأرز وبها أطفال يعملون في الحقل حيث ساهم الرئيس في تشجيعهم على الفلاحة.

ويأتي ذلك قبيل مغادرته الإقليم حيث كان ينوي التوجه إلى مدينة بالا عاصمة إقليم مايوكيبي الغربي ، ضمن جولة جنوبية له بدأها الخميس.

وبحسب ما علق الرئيس ديبي على صفحته في موقع التواصل الإجتماعى “فيسيوك” فقد شجع الأطفال قائلاً: (أحسنتم صنعًا ، لهؤلاء الأطفال الذين أدركوا أهمية الزراعة ، وهي عامل أساسي للتنمية).

الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية على موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”