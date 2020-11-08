تشاد: رئيس الجمهورية في حاضرة إقليم شاري الأوسط “سار”

أنجمينا: (Tchad infos)

سيطلق رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو ، خلال إقامته في مدينة سار حاضرة إقليم شاري الأوسط ، مشاريع تنموية في الإقليم ، على حسب جدول أعماله المتوقع تنفيذها.

وتتمثل في ثلاثة أنشطة رئيسية ، من ضمنها إفتتاح شركة ” تشاد الجديدة للنسيج ” وإطلاق مشروع تنمية المهارات والتوظيف للشباب ، فضلاً عن وضع حجر الأساس لمركز التدريب المهني والتقني ، ما لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة في جدول الأعمال.

وتعتبر زيارة عمل الرئيس ديبي لمدينة سار هي آخر رحلته لأقاليم الجنوب التشادي، التي قادته بثلاث أقاليم في المنطقة.