تشاد: رئيس الجمهورسة يضع حجر أساس لإنشاء مركز التدريب المهني والتقني في سار

أنجمينا: (Tchad infos)

وضع رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو ، اليوم حجر أساس ، لمشروع مركز التدريب المهني والتقني في مدينة سار ، الذي يعد جزء من مشروع تنمية المهارات وإمكانية توظيف الشباب في تشاد ، خلال إقامته في إقليم شاري الأوسط.

ويهدف هذا المركز المهني كمبادرة إلى تنمية مهارات الشباب وبصفة خاصة النساء في الإقليم ومن ثم دمجهم الإجتماعي والإقتصادي في الحياة العملية.

وقالت وزيرة التدريب المهني والتجارة “عشتة بريمي” ، إن هذا البناء الحديث في سار ينضم إلى قائمة الإنجازات الطويلة لصالح دمج النساء والشباب في إقليم شاري الأوسط ، وتوفير تدريب بديل في هذا المركز.

وأضافت الوزيرة ، أن التدريب الذي يقوم به المركز يجري بعد دراسة عمل وبين دورات إكتساب المعرفة والممارسة اليومية ، من أجل السماح للمستفيدين في المستقبل بالإندماج في الحياة العملية ، وأوضحت الوزيرة عشتة بريمي ، أن من أهداف المشروع هو تنمية مهارات توظيف الشباب الحالي ويبدأ بالتنفيذ في 16 أبريل 2021.

وكشفت الوزيرة ، أن المشروع تبلغ قيمته 50.000.000 دولار أمريكي وسيستمر لمدة 5 سنوات ، يشمل الشباب الملتحقين بالمدارس وغيرهم والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 39 عامًا والذين يعيشون في المناطق الحضرية والريفية بهذا المشروع.

وبشكل ملموس، هناك 31700 من الشباب الملتحقين بمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والشباب خارج المداري الذين يعيشون في المناطق الريفية في المقاطعات التي يغطيها هذا المشروع وكما يضم المركز في الإعتبار 500 معلم ومدرب ، من بينهم 10℅ على الأقل من النساء.