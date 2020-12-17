تشاد: خطة عمل لإخراج “شاري باقرمي” من التخلف التنموي

أنجمينا: (Tchad infos)

وضع حاكم مقاطعة شاري باقىمي ، “غايانغ سواريه” ومعاونيه اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 ، خطة عمل لتنمية المقاطعة. كما قام بتسليم المركبات إلى المحافظين.

وشرع حاكم شاري باقرمي “غايانغ سواريه” ، والمندوبون الإقليميون والمسؤولون الآخرون في الدوائر اللامركزية للدولة في وضع خطة عملهم لعام 2021 بهدف تنفيذ الملاحظات التي قدمها قائد تشاد خلال زيارته لهذه المقاطعة.

وسيعمل المسؤولون أيضاً على جعل إقليم شاري باقرمي مشابه للمقاطعات الأخرى من حيث التنمية.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن قبل وضع خطة العمل هذه ، قام الحاكم بتسليم المركبات إلى حكام المحافظات الأربع التابعة لمقاطعة شاري باقرمي ، وهي: باقرمي ودوربالي ولوغ شاري وشاري.