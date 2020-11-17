تشاد: خروج للبحث عن قطة يتسبب بحادث مروري خطير

أنجمينا (Tchad infos)

إرتكاب حادث مروري خطير من أجل البحث عن قطة ، إصطدم قائد المركبة بعمود كهربائي اليوم الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 ، ووقع الحادث في شارع موبوتو ، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة في موقع الحادث ولكن توجد في ركاب السيارة إصابات سطحية.

وبحسب تفسير صاحب السيارة الذي جاء إلى موقع التحطم بعد الحادث بقليل ، فإن الشباب الذين يقودون السيارة أخذوا مفتاح السيارة دون علمه.

وعند إستجواب الشباب قائدي المركبة: أجاب أحدهم موضحاً خروجهم بالسيارة قائلاً: “خرجنا للبحث عن قطة لأختنا القادمة من باريس”.