تشاد: حملة ضبط المنتجات المنتهية الصلاحية في مدينة “أبشة”

أنجمينا: (Tchad infos)

قامت بلدية أبشة ، تحت رعاية رئيس قضاة التحقيق بالمدينة ، “محمد صالح أحمد آدم” ، اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 ، بحرق كمية كبيرة من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية.

هذه المنتجات ، التي تتكون في الغالب من المشروبات الغازية وعلب الشاي والأدوية والمعلبات والعديد من المنتجات الأخرى ، وصلت إلى تاريخ إنتهائها المقرر من قبل الشركات المنتجة ، ومع ذلك يواصل بعض التجار في بيعها للمواطنين الذين يتجاهلون أو ينسون التحقق من المنتجات قبل إستهلاكها.

بلدية “أبشة” قامت بضبط المنتجات المحظورة في مختلف المحلات والأسواق في المدينة.

وتمت عملية التجميع وحرق المضبوطات عند المخرج الجنوبي الغربي لمدينة أبشة على الطريق المؤدي إلى “أبوقدام”.

وتمت العملية أيضاً بقيادة منسق شبكة الطرق الحضرية “أحمد عوض” ومسؤولون آخرون بالإضافة إلى وكلاء الشرطة والبلدية.

وأشار رئيس الحملة إلى أن مراقبة المنتجات المحظورة من قبل رجال البلدية جزء من المهام السيادية لمؤسسته ، ثم دعا السكان إلى توخي الحذر وفحص المنتجات قبل إستهلاكها.

وأضاف أحمد عوض في نهاية حديثه أن هذه العملية ستستمر إلى الأيام المقبلة.