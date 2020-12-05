تشاد: حالة وقوف كامل لحركة السير في الجسرين

أنجمينا: (Tchad infos)

حركة السير – منذ الساعة الخامسة مساءً ، تم إغلاق الجسرين فوق نهر شاري ، اللذين يربطان أنجمينا بالمناطق النائية ، ينما كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة مساءً ، يبدو أنه لا يوجد حل ، والطريق مسدود.

المشهد يوضح ازدياد البرودة في الخلف ، يتم التخلي عن الأشخاص المنهكين والأشياء الثمينة والعتاد والأحذية وفقاً لأحد شهود عيان ، وكان هناك العديد من الأشخاص فاقداً للوعي بسبب الإرهاق ، وقد تم وصول سيارة إسعاف تريد المرور بينما يضطر ضباط الشرطة المناوبون أمام سفارة الولايات المتحدة إلى التدخل من أجل تنظيم حركة المرور التي تكاد أن تكون أزمة أو ما شابه.

من سوق السمك الصغير مروراً بمحطة “أويل ليبيا” إلى نهاية الكنيسة العالمية ، إنه حقاً لحالة جنون.

في الوقت الحالي ، لا يوجد من يكون قادراً على إعطاء تفسير دقيق لسبب هذا الإزدحام المروري،