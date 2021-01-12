تشاد: حافلات خط “فرشا” لاتحترم إجرائات الحاجز

أنجمينا: (Tchad infos)

يحظر إغلاق مدينة أنجمينا ، الذي استمر لمدة اثني عشر يوماً وسائل النقل العام في المدن وبين المدن ، ولكن من الواضح أن الحافلات التي تنطلق من السوق المركزي إلى فرشا لا تمتثل لهذا القرار.

سواء في المرسوم 2585 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020 بشأن حظر مدينة أنجمينا وتعزيز الإجرائات الصحية أو المرسوم 002 المؤرخ في 7 يناير 2021 الخاص بتمديد الحظر المذكور ، ويمكننا أيضاً أن نقرأ من بين الأنشطة والخدمات المغلقة أو المحظورة “النقل العام في المناطق الحضرية وبين المدن”.

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وهكذا ، منذ 1 يناير ، توقفت الحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة في مختلف محطات العاصمة (الدقيل ، أنجاري ، قاسي ، توكرا وغيرها) ، ويقول السائقون الذين قابلناهم إنهم تضرروا وبشدة من هذه الإجرائات ويطالبون الحكومة بإعادة النظر في قراراتها

ومع ذلك على خط الحافلات السوق الكبير – فرشا ، يقود زملائهم وبخفة أثناء نزولنا إلى الميدان ، ولاحظنا أن الحافلات تسير بسلاسة ، الأمر الذي يقود بعض الركاب للتشكيك في هذا التحيز.

تقرير: محمد كبرو حسين