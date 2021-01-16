تشاد: جو قاتم في قاعة المحكمة

أنجمينا: (Tchad infos)

ريبورتاج – وفي أعقاب إجرائات الحاجز علق وزير العدل الجلسات باستثناء الجلسات الموجزة في قاعة المحكمة.

ففي صباح هذا اليوم البارد من يناير ، كانت ساحة المحكمة التي كانت تعج بالناس منذ وقت ليس ببعيد ، خالية بشكل مدهش المستخدمون المعتادون للمجمع (المحامون ، القضاة ، المدعون العامون ، إلخ) يتجلى في غيابهم والسبب: تقييد فيروس كورونا الذي أبطأ تقريباً كل صناعة ولا يعلم أن العدالة على العكس من ذلك فهو مأثر جدًا وذلك بالرغم من رفع اجرائات الحاجز التي تحظر التجمعات البشرية في 13 يناير ، وما زال “المحامون” ينتظرون صدور أمر جديد من وزير العدل المسؤول عن حقوق الإنسان.

إنها التاسعة صباحاً في محكمة مدينة أنجمينا المحامون القلائل النادرون هناك في المكان ، هم في جلسات استماع أو ملفات أو قضايا بإيجاز تتعلق هذه القضايا حصرياً بغرفة الاتهام في محكمة الاستئناف ، التي تتعامل مع القضايا الجنائية ولا يأتي العديد من القضاة والمحضرين ويفضلون ممارسة مهنهم الشخصية في الحي حتى لو استجاب الشخص الذي أصدر السجلات الجنائية.

ويواصل عدد قليل من المحامين أو المتدربين أو الكتبة ، الذين يسعدهم الحضور إلى قاعة المحكمة كل يوم ، القيام بالروتين الذي اعتادوا على ممارسته سابقاً واقتحموا ظلال الأشجار أمام المبنى يضحكون ويتحدثون بأعلى صوتهم أو يأكلون اللحم المشوي. البدلات الداكنة والأحذية اللامعة مغطاة بالغبار من المركبات التي تسير على الممر على طول قاعة المحكمة بادئ ذي بدء ، يشعر معظمهم بالملل ونفاد الصبر للعودة إلى العمل في أسرع وقت ممكن ومن ناحية أخرى ، يظل المحامون ، وهم رجال العدل الأكثر اجتهاداً أو الذين سئموا من الذهاب ذهاباً وإياباً دون داعٍ ، في مكاتبهم لكتابة الاستنتاجات وقراءة الاستنتاجات القديمة ولا يزال آخرون يحتسون الشاي أثناء مشاهدة التلفزيون طوال اليوم.

ولا ننسى أيضاً أن الأكثر تضررا هم بلا شك المتهمين الذين ينتظرون المحاكمة بفارق صبرهم بالنسبة لهم ، هذا يعني البقاء في السجن لفترة طويلة دون محاكمة.

تقرير: محمد كبرو حسين