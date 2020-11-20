تشاد: تنمية القطاع الخاص ، موضوع جلسة نقاش بين وفد الإتحاد الأوروبي ورجال الأعمال الشباب

أنجمينا: (Tchad infos)

كجزء من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (SME) ، أوضح وفد من الإتحاد الأوروبي في تشاد اليوم الجمعة 20/نوفمبر/2020 ، خلال جلسة تبادل ، إجرائاته وآليات تمويله لرواد الأعمال الشباب.

ولا يزال الحصول على التمويل يمثل أكبر عائق لرجال الأعمال التشاديين الشباب ، وتبادل ممثلو المنظمات الشبابية والشركات الناشئة نقاشاً دام لوقتٍ طويل مع وفد الإتحاد الأوروبي في تشاد بقيادة مدير المشروع السيد “زيسيموس فيرجوس” حول مسألة التمويل.

وبحسب القائم بالأعمال ، فإن الإتحاد الأوروبي لديه آليات تمويل وضعها بنك الإستثمار الأوروبي (BEI) ، ويستشهد من بين أمور أخرى ، بالتعاقد مع صندوق الضمان التجاري للبلدان الأفريقية ، ومع شركة (Société Générale Tchad) لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بمساعدة تقنيات ومرافق المساعدة التقنية في عدة مجالات.

وأضاف أيضاً أن بنك الإستثمار الأوروبي يعمل كمحفز من خلال تقديم شروط التمويل ، وقال إن استخدام مجموعة مبتكرة ومتطورة بإستمرار من أدوات التمويل لتوفير موارد إضافية أمر بالغ الأهمية لضمان النتائج طويلة الأجل للمشاريع.

ويطمئن القائم بالأعمال الأوروبي في تشاد رجال الأعمال الشباب إلى أن مؤسسته ستعمل على تحسين القطاع الخاص التشادي.