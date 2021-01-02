تشاد: تم سحب دراجاتهم بعد كسرهم حاجز المدخل الجنوبي للعاصمة أنجمينا

أنجمينا: (Tchad infos)

شاهد عدد من الأشخاص دراجاتهم التي استولت عليها قوات الأمن المتمركزة عند مدخل “كندل” المدخل الجنوبي للعاصمة “أنجمينا” ، وجاء هؤلاء لأخذ أقاربهم الذين تقطعت بهم السبل منذ أمس الأول من يناير ، إثر الإجرائات التي اتخذتها الحكومة.

وقد تم منع القادمين من المناطق الجنوبية من دخول العاصمة التشادية ، وهذا الحظر هو أحد نتائج مجموعة من الإجرائات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ؟ وهكذا تقرر ، من بين أمور أخرى ، حصر مدينة أنجمينا لمدة أسبوع واحد (قابل للتجديد).

وأما عن هؤلاء الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في حافلات وكالات السفر قاموا بإستدعاء أصحاب دراجات نقل غير شرعيين وعدد قليل من الأقارب لإدخالهم بشكل غير قانوني إلى العاصمة أنجمينا ، لكن عناصر من القوات الأمنية احتجزوا بعض راكبي الدراجات النارية وتم سحب دراجاتهم.

وكانت هناك حوالي ثلاثين حافلة متوقفة على المسار ، ولم يبق أي راكب بداخلها ، وتجاوز آخرون الحاجز لدخول مدينة أنجمينا مشياً على الأقدام….. يتبع

حاولنا الإقتراب من قائد القوات المنتشرة هناك للحصول على موقفهم من هذا الأمر ولكننا رجعنا إلى الوراء عن طريق الشتائم والتهديدات.