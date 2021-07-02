تشاد: تغيير موعد إمتحانات “الإعدادية” بسبب تزامنها مع عيد الأضحى المبارك

أنجمينا: (Tchad infos)

أعلن المدير العام لوزارة التربية الوطنية والترويج المدني “محمد سيد فارا” ، عبر بيام صحفي رسمي ، عن تعديل الجدول الزمني لإقامة تنظيم شهادة التعليم الإعدادي (BEF) ، والتي تتزامن بدايتها مع عيد الأضحى المبارك.

وفقًا للبيان الصحفي ، نظرًا لتزامن تاريخ بدء شهادة التعليم الأساسي (BEF) مع عيد الأضحى ، فإن وزارة التربية الوطنية والترويج المدني تعدل تقويم الامتحانات على النحو التالي:

من 12 إلى 16 يوليو 2021: الإمتحانات البدنية والرياضية ، وكذلك الإمتحانات الشفوية ؛

من 21 إلى 24 يوليو 2021: امتحانات نظرية باللغتين الوطنيتين.

وفي هذا السياق; يدعو المدير العام للوزارة المعلمين الرئيسيين في التعليم إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة عبر الإمتثال الصارم لهذا البيان الصحفي ، والذي يعد بمثابة تعليمات عملية ، من أجل نجاح تنظيم BEF.

تقرير: محمد كبرو حسين