تشاد: تعيين محمد برقو مديراً عاماً للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون

أنجمينا: (Tchad infos)

أصدر رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو، مرسوماً رئاسياً عين بموجبه المدير العام لوزارة التعليم العالي محمد برقو حسن، مديراً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري ” التي تدير الإذاعة والتلفيزيون الوطنييَن، ونائبته حليمة السعدية علي، المديرة السابقة للتلفيزيون، وذلك بإقتراح من وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة شريف محمد زين.

وبحسب المرسوم الصادر اليوم، فإن برقو، خلف المدير العام بُكر سندا، الذي عُين هو الآخر، مستشاراً فنياً بوزارة الإعلام وكما عين نائبه جبريل محمد آدم مفتشاً عاماً للوزارة.

يأتي ذلك بعد تشكيل اللجنة الفنية المكلفة لمتابعة سير العمل الإعلامي والتي تهدف إلى إعادة تفعيل تحسين أوضاع الإعلام ، وبخاصة الإعلام المرئي والمسموع الحكومي، من قبل الوزير شريف والإستعداد لإفتتاح المقر الجديد للإذاعة والتفزيون خلال العام الجاري.