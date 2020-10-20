تشاد: تعديل وتمديد في زمن حظر التجول يشمل أنجمينا وبعض المناطق

أنجمينا (Tchad infos)

عملاً بالمرسوم الرئاسي رقم 2140/رئاسة الجمهورية/2020 المؤرخ في 20/أكتوبر/2020 فإن حظر التجول المفروض على الأقاليم التالية: قيرا ، كانم ، لوغون الغربي ، لوغون الشرقي ، مايوكيبي غرب ، مايوكيبي شرق وفي مدينة أنجمينا ، مندليا ، لوغون غانا ، أنجمينا فارا وقطة ، في جمهورية تشاد قد مدد لمدة أسبوعين من تاريخ 20/10/2020 كما يلي:

– في مايوكيبي الشرقي والغربي ولوغون الشرقي والغربي وشاري الأوسط: فإن حظر التجول من الساعة السابعة”7:00″ ليلاً وحتى الخامسة “5:00” صباحاً.

– وفي مدينة أنجمينا وبقية المناطق من الساعة التاسعة “9:00” ليلاً وحتى الساعة الخامسة “5:00” صباحاً.