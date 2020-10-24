تشاد: تشاد إطلاق نار من قبل رجال الجمارك المتجولين في حارة واليا جينانغالي

أنجمينا: (Tchad infos)

إندلع إطلاق نار اليوم ” السبت 24 أكتوبر” في حارة واليا جينانغالي ، في الدائرة التاسعة بمدينة أنجمينا ، من قِبل مجموعة من رجال الجمارك المتنقلين وأنهم قد كانوا يلاحقون محتالاً كما هم يزعمون.

ووفقًا لشهادة شخص ما ، كان على مسرح الحدث بثتها “إذاعة راديو إف إم ليبرتي” ، كان المحتال المزعوم يمر على الطريق حيث كان السكان يبنون سدودًا للإحتفاظ بالمياه التي فاضت بهم سابقاً خلال فترة الفيضانات ، وقد قام المحتال بالعودة عندما رأى ضباط الجمارك على الفور ، وقام أحد الضباط بإطلاق عيارين من الطلقات النارية تجاهه ، والسكان الذين كانوا في قلب الحدث قد حاولوا تهدئة الوضع ولكن إزداد الأمر سوءاً وقام أحد ضباط الجمارك بسحب سكينه مباشرةً وطعن شاباً يبلغ من العمر ثلاثون عاماً “.

ولا ننسى أيضاً أن رئيس الجمهورية ، المشير إدريس ديبي إتنو ، إتخذ يوم “الأربعاء الماضي 21/أكتوبر” ، قراراً يقضي بمنع وحظر الملاحقات الجمركية ومصادرة البضائع في داخل المدينة!.