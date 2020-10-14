تشاد: ترقية المتحدث بإسم الجيش إلى رتبة عميد

أنجمينا: (Tchad infos)

رقى رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو – اليوم الأربعاء – المتحدث بإسم الجيش التشادي العقيد أزيم أغونا، إلى رتبة ” عميد في الجيش التشادي ” بحسب مرسوم رئاسي اقترحه الوزير المكلف بالدفاع والمحاربين القدامى وضحايا الحرب .

وكان العقيد أزيم أغونا، يشغل حالياً هذا المنصب منذ عدة سنوات وقد كرمه رئيس الجمهورية، مؤخراً، بـ” وسام ضابط الاستحقاق الوطني “عقب معركة”غضب بوما” ضد مسلحي عناصر بوكو حرام التي واجهها الجيش التشادي في أبريل الماضي، وكان ينقل نتائج المعارك من الميدان في منطقة بوما، ببحيرة تشاد.

وكان الرئيس ديبي، قد وعد كل المشاركين في عملية غضب بوما العسكرية، بالترقية، كمكافأة وتشجيعاً منه، أثناء إعلانه القضاء نهائياً على عناصر بوكو حرام في الأراضي والجزر التشادية.